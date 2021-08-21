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    Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

    Pamukkale ilçesinde bir restoranda başlayan tartışma, sokakta kavgaya döndü. Silahların kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 09:35
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    Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'nde, O.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı husumetli oldukları öğrenilen Selami K.'ya ait restorana geldi.

    Restoranda taraftalar arasında başlayan konuşma, kısa bir süre sonra tartışmaya döndü. Tartışma sokağa taşındı, husumetliler arasında kavga çıktı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    O.K.'nın yanındaki arkadaşlarının tüfekle ateş açması sonucu, restoranda pide ustası olarak çalışan Mehmet K. ve iş yeri sahibi Selami K.'nın eşi Hülya K. yaralandı.

    Kavganın ardından şüpheliler, cadde üzerine park ettikleri 20 FA 767 plakalı otomobile tüfeği bırakarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

    Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı VİDEO

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    ŞÜPHELİLERİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Karnından yaralanan Mehmet K. ve bacağından yaralanan Hülya K., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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