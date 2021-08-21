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- Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
- DHA
- 21.08.2021 - 09:33
- Güncelleme : 21.08.2021 - 09:35
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'nde, O.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı husumetli oldukları öğrenilen Selami K.'ya ait restorana geldi.
Restoranda taraftalar arasında başlayan konuşma, kısa bir süre sonra tartışmaya döndü. Tartışma sokağa taşındı, husumetliler arasında kavga çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
O.K.'nın yanındaki arkadaşlarının tüfekle ateş açması sonucu, restoranda pide ustası olarak çalışan Mehmet K. ve iş yeri sahibi Selami K.'nın eşi Hülya K. yaralandı.
Kavganın ardından şüpheliler, cadde üzerine park ettikleri 20 FA 767 plakalı otomobile tüfeği bırakarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı VİDEO
ŞÜPHELİLERİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Karnından yaralanan Mehmet K. ve bacağından yaralanan Hülya K., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.