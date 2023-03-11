Denizli'de cinayet! Kavga ettiği iş arkadaşını vurdu Restoran işleten eski iş arkadaşları arasında çıkan silahlı kavgada silahla yaralanan hayatını kaybederken şüpheli iş arkadaşı gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde 40 yaşındaki Bülent E. restoran işlettikleri eski iş ortağıyla yeniden iş yapmak istediği eski ortağının yanına gitti.

38 yaşındaki Muhsin Yaman'ın sahibi olduğu restoranda konuşmak istedi.

İkili arasında tartışma çıktı

Yaman ile Bülent E. arasında bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Göğüsünden bıçaklandı

Kavgaya dönüşen tartışmada Bülent E., yanında taşıdığı tabancayla Yaman'a 2 el ateş etti.

Başından ve göğsünden vurulan Yaman, yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından Bülent E., polis tarafından gözaltına alındı.