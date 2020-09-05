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- Denizli'de cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Denizli'de cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, 3 yıldır saklandığı evde jandarma tarafından bulundu. Zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- DHA
- 05.09.2020 - 16:44
Denizli'de cinsel saldırı suçundan aranan A.Y.'nin yakalanmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.Y.'nin Bekilli ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisini aldı.
3 YILDIR ARANIYORDU
JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak operasyon düzenleyerek, 3 yıldır aranan A.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.
TUTUKLANDI
A.Y. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.