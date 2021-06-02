Apartmanda bakılan sokak kedisi, elektrik panosu dolabının içinde kanlar içinde bulundu. Veterinere götürülen kedinin cinsel saldırıya uğradığı belirlendi.

Denizli’nin İncilipınar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda oturan İklim Çırpan ile Yağmur Yılmaz, sokak kedisine apartman içinde bakmaya başladı

Yılmaz ve Çırpan’ın yaklaşık 7 baktıkları kedi, 27 Mayıs tarihinde elektrik panosu dolabında kanlar içinde arka ayaklarını kullanamaz halde bulundu.

Kedi, hemen veterinere götürüldü.

İHBARDA BULUNULDU

Yapılan incelemede omuriliğinin kırıldığı belirlendi. Ayrıca üreme organında kanama ile genişleme tespit edildi.

Cinsel saldırı şüphesi üzerine polise ihbarda bulunuldu.

SPERM KALINTILARI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bölgede, sperm kalıntıları olduğu tespit edildi.

AMELİYATA ALINDI

Veteriner Hekim Selcan Çil tarafından tedavi edilen kedi ise Burdur'a götürülerek Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ameliyat edildi.

YAVRUSU TRAVMAYA BAĞLI OLARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

1 ay önce doğum yapan kedinin yavrusunun da 16 gün önce aynı apartmanın bodrum katında ölü olarak bulunduğu, yavru kedinin travmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Apartman sakinleri, yavru kedinin apartman boşluğundan atılarak yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

“DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ”

Yaşadıkları nedeni ile anne kedinin ağır travma geçirdiğini belirten Veteriner Hekim Selcan Çil, şu ifadeleri kullandı:

"Kedi apartmanda 6 ay kadar bakılmış, bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Arka ayaklarını kullanamaz ve üreme organında olması gerekenden daha fazla genişlemeye bağlı kanamayla geldi. Kediyle ilgili polise rapor yazdık. Olay yerinde de sperm kalıntıları bulunmuş. Kediyi omurgasındaki kırık nedeniyle Burdur'a götürdük. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde hocalarımız yardımcı oldu ve kediyi ameliyat ettiler.

Denizli’de cinsel saldırıya uğrayan kedi tedavi altına alındı VİDEO



“ONU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Omurgasındaki kırık giderildi ve sinire batan parçalar alındı. Şu an durumu iyiye doğru gidiyor ancak dışkı ve idrarını yapamıyor. Zamanla onu da yapmaya başlayacak. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok sevecen ve sıcak kanlı kediymiş ancak yaşadıkları nedeniyle güvenin kaybettiği için hırçınlaşmış durumda.”





“BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ”

Tıbbi Mümessil İklim Çırpan ise şu sözleri kaydetti:

"Sokak kedisiydi ancak bizim apartmana bizlerle girip çıkardı. Ona mama ve su verirdik. 7 aydır bakıyorduk. Birisi apartmanın kapısını açtığında çıkar gezer, sonra da geri gelirdi. Olay günü bodrum kattan sesini duyanlar inmiş ve kediyi elektrik panosu dolabı içinde kanlar içinde bulmuşlar. Omurgasında kırık olduğunu ve cinsel istismara uğradığını öğrendik. Hemen suç duyurusunda bulunduk. Polis inceleme yaptı ve burada sperm lekeleri buldu. Bunu yapan insan olamaz.

“BU SAPKIN BİR OLAY”

Bu sapkın bir olay ve apartmanda yaşayanlar da tedirgin oldu. Bu olaydan sonra bunu kediye yapan insanlara neler yapar diye aklımızdan geçiriyoruz. Bizi üzen bunu kediye yapan kişinin sadece para cezası alacak olmasıdır.”





“EVLADIMIZ GİBİYDİ”

Kediyi sahiplenenlerden biri olan Yağmur Yılmaz ise, "Anne kedi yaklaşık 1 ay önce doğum yapmıştı. Hatta doğumuna biz de yardımcı olduk. Yavru kedi de yeni yürümeye başlamıştı. 16 gün önce anne kedinin sesiyle dışarı çıktık. Önce yavru kediyi aradık ama bulamadık. Sonrasında Bodrum'da yavru kediyi ölü bulduk. Muhtemelen merdiven boşluğundan atılmış. Kediler bizim evladımız gibiydi. Saldırmaz ve kimseye de zarar vermezlerdi. Umarım bunu yapan kişi ya da kişiler bulunur ve cezasız kalmaz.” dedi.