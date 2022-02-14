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    Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı

    Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 14:47
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    Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı

    Denizli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, küfür içerikli paylaşım yapan şüpheli takibe alındı.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ekipler tarafından konumu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

    TUTUKLANDI

    “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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