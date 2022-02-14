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- Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı
Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 14.02.2022 - 14:47
Denizli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, küfür içerikli paylaşım yapan şüpheli takibe alındı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekipler tarafından konumu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDI
“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.