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    Denizli'de dağ keçisi avlayan 6 kişiye ceza

    Denizli'de 4 yaban keçisini avladıkları belirlenen 6 kişiye, 166 bin lira para cezası verildi.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:21
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    Denizli'de dağ keçisi avlayan 6 kişiye ceza

    Denizli'nin Beyağaç ilçesi Sandıras Dağı'nda, 4 yaban keçisinin vurulduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Ekipler, Muğla'dan gelerek, keçileri vuran kişileri tespit etti.

    YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

    Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları inceleme sonrası, yaban keçilerini avlayanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Muğla'nın Ula ilçesinde yakalanan M.K., A.K., C.K., İ.K., G.K. ve H.D.'ye 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 166 bin 662 lira ceza uygulandı.

    Denizli de dağ keçisi avlayan 6 kişiye ceza #1

    Denizli de dağ keçisi avlayan 6 kişiye ceza #2

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