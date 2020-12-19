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    Denizli'de dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

    Merkezefendi ilçesinde dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 07:56
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    Denizli'de dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

    Denizli'de Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana gelen olayda, Hüseyin Acar (28), mahsur kaldığını belirterek ihbarda bulundu.

    Acar'ın belirttiği konuma AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süreli arama çalışmalarına rağmen kayalık alanda mahsur kalan şahsa ulaşılamadı.

    7 SAAT SONRA KURTARILDI

    Hava desteği istenmesi üzerine İzmir'den Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi.

    7 saatin ardından JAK timleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye sevk edildi.

    Denizli de dağda mahsur kalan genç kurtarıldı #1

    Denizli de dağda mahsur kalan genç kurtarıldı #2

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