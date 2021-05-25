Dağdan inen bir kurt, ağıla girerek 4 damızlık koyunu boğdu. Koyunları telef olan İrfan Yanıkan, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde, dağdan inen bir kurt ilçe merkezine kadar geldi.

Gece geç saatlerde, koyun besiciliği yapan İrfan Yanıkan’ın evinin yanında bulunan koyun ağılına girdi.

KAMERAYA YANSIDI

Kurt, ağılda bulunan dört koyunu boğarak telef etti.

Damızlık 4 koyun, saldırı ile telef oldu.

Güvenlik kamerası, o anları saniye saniye kaydetti.

“ZARARIMIN KARŞILANMASINI İSTİYORUM”

Olayın ardından açıklama yapan İrfan Yanıkan, şu ifadeleri kullandı:

“Kurt gelmiş ve evimin arkasındaki ahıra girerek dört tane koyunumu telef etmiş. Bunu sabah 06.00 saatlerinde annem ve hanım inek sağmaya gelirken bilgimiz oldu. Zaten koyun ahırının ve ineklerin olduğu yerde kameralarım olduğu için oradan tespit ettik. Çok üzgünüm ve bu durumdan da mağduruz. Dört tane damızlık koyunum gitti. Bu konu hakkında gerekli tedbirlerin ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Üzgünüz ve diğer vatandaşlarımızın da başına bu durum gibi şeyler gelmesin.”

Denizli'de dağdan inen kurt, koyunları telef etti VİDEO

