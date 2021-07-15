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    Denizli'de dalgın sürücü, kanalizasyona düştü

    Aracı ile düz yolda ilerlerken fark etmediği 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşünce bayılan sürücü, titiz bir çalışma ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 09:27
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    Denizli'de dalgın sürücü, kanalizasyona düştü

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Ergül Y., bir anlık dikkatsizliği sonucu kanalizasyon inşası için açılan ve etrafında güvenlik önlemleri alınan çukuru fark edemedi.

    Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışan sürücü baygınlık geçirdi.

    EKİPLER YARDIMA KOŞTU

    Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Aracın kanalizasyon kanalını tamamen kapatması nedeniyle hareketsiz bir şekilde yatan sürücüye yardım edemeyen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    YARALI KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Bu esnada kendine gelen yaralı sürücü, çektiği acı nedeniyle sızlanmaya başladı.

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    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kendisine verilen talimatları uygulayan Ergül Y., bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kanala düşen otomobil ise vinç yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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