Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.494
-1.79%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Denizli'de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu

    Darp edildiğini ve 1000 lirasının gasbedildiğini söyleyen taksici, polise kendi kendini yaraladığını ve parayı kız arkadaşına verdiğini itiraf etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.11.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halindeki 20 T 0294 plakalı taksinin içinde darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.

    "DARBEDİLİP, GASBEDİLDİM" DEYİNCE KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildiren Yalgan’ın çelişkili yanıtlar verdiğini fark eden polis, Yalgan'ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    Denizli'deki taksici direksiyon başında baygın bulundu VİDEO

    PARAYI KIZ ARKADAŞINA VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Alınan bilgeye göre Yalgan, ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti.

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #1

    SERBEST BIRAKILDI, İŞLEM YAPILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldığı kaydedildi.

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #2

    ARACINDA BAYGIN BULUNMUŞTU

    Taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirmiş, taksi takip sisteminden yeri belirlenen taksi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halinde bulunmuştu.

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #3

    Başından yaralanmış olarak bulunan şoför Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #4

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #5

    Denizli de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir