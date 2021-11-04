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Denizli'de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu

Denizli'de darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden taksicinin oyunu bozuldu

Darp edildiğini ve 1000 lirasının gasbedildiğini söyleyen taksici, polise kendi kendini yaraladığını ve parayı kız arkadaşına verdiğini itiraf etti.