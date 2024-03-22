Denizli'de define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı Denizli’de hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonun kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı.

DHA

Denizli’nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bozalan Mahallesi'nde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

35 metre derinliğinde tünel kazdılar

Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin, 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı.

Malzemelere el kondu

Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)