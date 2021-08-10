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    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti

    Akşam saatlerinde çalıştırılan dikiş makinesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Osman Kaya ve oğlunun saldırısına uğrayan Ümit Çetin, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:59
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    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde ikamet eden Osman Kaya, akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştırdı.

    Seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Çetin'in (35) uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman Kaya’yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

    KAVGAYA 15 KİŞİ DAHİL OLDU

    Osman Kaya, davacı ve şikayetçi olunca polis ekipleri şikayet edilen taraf olan Ümit Çetin’i ifade işlemleri için karakola götürmek üzere bölgeye gitti.

    Polis ekipleri Ümit Çetin'i evden çıkarıp ekip otosuna götüreceği sırada Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya, Çetin’in üzerine bıçaklarla saldırdı.

    Kavgaya her iki aileden 15 kişi dahil oldu.

    Kavgada sopalar ve bıçaklar kullanıldı.

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #1

    TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

    Göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Çetin, kanlar içinde yere yığıldı.

    Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #2

    OSMAN KAYA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

    Havaya uyarı ateşi açılarak, kavga sona erdirildi.

    İki çocuk babası Ümit Çetin’i bıçaklayan baba Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya gözaltına alındı.

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #3

    OĞLUNUN BAŞINDA FERYAT ETTİ

    Kavgada başından yaralanan Ümit Çetin’in annesi Ayten Çetin, kendi can acısına aldırmayarak oğlunun başında feryat etti.

    Annenin çığlıkları sokağı inletti.

    KALBİ DURDU

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrolde Ümit Çetin’in kalbinin durduğunu belirledi.

    Ümit Çetin, yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmesinin ardından hastaneye sevk edilirken, aşırı kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #4

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Acılı ve öfkeli ailenin, karşı tarafa saldırması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Hastane önünde bekleyen aile, zaman zaman sinir krizi geçirdi.

    BİRÇOK KEZ UYARILDI

    Osman Kaya’nın, dikiş makinesi sesinden dolayı daha önce birçok kez mahalleli tarafından uyarıldığı öğrenildi.

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #5

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #6

    Denizli’de dikiş makinesi nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti #7

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