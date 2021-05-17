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    Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı

    Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıktı. Cipin çarptığı beton elektrik direği 3 parçaya bölünürken içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 23:44
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    Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı

    Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesinde meydana gelen olayda, kent merkezine gelmek için yol Ozan Yeşil idaresindeki 48 TC 671 plakalı Honda marka lüks cipi ile yola çıktı. Köy yolunda iken Yeşil’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yoldan çıktı.

    BETON DİREK 3'E, ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

    Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak 3’e bölerek adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Denizli de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı #1

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri ikiye bölünen lüks cip içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Yeşil’in yanında bulunan kişinin kayınbiraderi Erkan Batum’un olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ozan Yeşil ve yanındaki Erkan Batum’un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

    Denizli de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı #2

    MAHALLEDE KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

    Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Aydem yetkilileri yıkılan direğin yerine yenisini koyarak tekrar mahalleye elektrik enerjisi sağlandı.

    Denizli de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı #3

    Denizli de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı #4

    Denizli de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton direğe çarptı #5

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