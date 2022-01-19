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    Denizli'de doktorları rehin alan seyyar satıcı yeniden tutuklandı

    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde odaya kilitlediği 2 asistan doktordan birini darbeden Uğur Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edilmesi üzerine tutuklandı.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 06:31
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    Denizli'de doktorları rehin alan seyyar satıcı yeniden tutuklandı

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı.

    Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi.

    ÖNCE PARFÜM SATMAK İSTEDİ SONRA REHİN ALDI

    Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı doktorlar Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmelerini gerektiğini belirterek servisi terk etmesini istedi.

    Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, odanın anahtarını da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı.

    Doktorlar beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiği sırada Çalışkan elindeki çantayı bırakarak küfür etmeye başladı ve ölüm tehditleri savurdu.

    Doktor Sağlam, Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi, ancak ikna edemedi.

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    DOKTORLARDAN BİRİ YARALANDI

    Tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sağ elinden yaralandı. Bu sırada servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Servise gelen özel güvenlik görevlileri kapıyı açmaya çalıştığı sırada kendisine saldıran doktor Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı.

    Denizli de doktorları rehin alan seyyar satıcı yeniden tutuklandı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de doktorları rehin alan seyyar satıcı yeniden tutuklandı #2

    BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI İLE BU KEZ TUTUKLANDI

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

    Başsavcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar polis tarafından gözaltına alınan Çalışkan, bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu kez tutuklandı.

    Denizli de doktorları rehin alan seyyar satıcı yeniden tutuklandı #3


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