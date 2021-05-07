Denizli'de döviz dolandırıcıları yakalandı

Denizli'de, sosyal medyadan tanıştıkları kişilere ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını 200 bin liraya satacaklarını söyleyip, gazete ve dergi parçalarıyla dolandıran 4 kişi yakalandı.

Denizli'de yaşayan 37 yaşındaki Orhan O., 39 yaşındaki Mehmet S., 50 yaşındaki İlker B. ve 40 yaşındaki Neval Ç. sosyal medyadan tanıştıkları 3 kişiyi, ellerinde 1 milyon Avustralya doları olduğunu, 200 bin liraya satacaklarını söyleyerek Elazığ'dan Denizli'ye çağırdı.

28 Nisan'da 4 şüpheli, Pamukkale Mahallesi'nde buluştukları 3 kişiye Avustralya doları gösterdi, geri kalan paranın da çantada olduğunu söyledi.

ÇANTADAN GAZETE PARÇALARI ÇIKTI

200 bin lira veren 3 kişi, grubun ayrılmasının ardından çantayı açıp baktıklarında para destesi gibi dizilmiş gazete ve dergi parçalarını görünce dolandırıldıklarını anladı.

Mağdur 3 kişinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

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245 SAATLİK KAMERA KAYDIYLA KİMLİKLERİNE ULAŞILDI

JASAT ekipleri, 23 güvenlik kamerasında 245 saatlik kamera kaydını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi tespit etti. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan sahte ve gerçek paralar ile birlikte parayla aynı ebatta kesilmiş kağıt, gazete ve dergi parçaları ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Orhan O.'nun 13, Mehmet S.'nin 5, İlker B.'nin 176 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.









