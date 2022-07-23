Denizli'de düğün öncesi damada eziyet çektirdiler

1 tonluk otomobili iple 50 metre çekmeyi başaran damat ve sağdıcın o anları saniye saniye kaydedildi.

Düğün adetlerine bir yenisi daha eklendi.

Denizle'de nikah masasına oturan Hüseyin ve Dilek Tahran çifti, geleneksel bir düğün gerçekleştirdi.

Damat Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, gelin alma merasiminde bölgenin geleneksel adetiyle karşılaştı.

"Aracımız bozuldu"

Konvoyun önünü kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan çekmen lazım" diyerek eziyetlerine başladı.

Tahran ve Hatıhan ikilisi, 1 tonluk aracı iplerle çekerken eziyeti artırmak isteyen gruptan 5 kişi daha otomobilin üzerine oturdu.

Denizli'de düğün öncesi damada 1 tonluk aracı çektirdiler VİDEO



50 metre çektiler

Düğün başlamadan kan ter içinde kalan damat ve sağdıcı, yaklaşık 1,5 tonluk yükü 50 metre çekmeyi başardı.

Davetlilerin kahkahalarla tanıklık ettiği yöresel düğün adeti, havanın karardığı anlara kadar devam etti.

Cep telefonuna kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; Ardından damada eziyet eden grup, çifti meşalelerle karşıladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.