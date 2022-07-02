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    Denizli'de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi

    Aydın'dan araba çalıp daha sonra Denizli'ye dönen hırsızlar, kentte de bir dükkandanı soydu. Çaldıkları kıyafetlerle de yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
    • 02.07.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 14:20
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    Denizli'de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi

    Denizli'den  Aydın'a doğru yola çıkan G.U., C.K. ve Y.C. isimli şahıslar, Aydın'da bir araba çaldılar.

    Sonrasında Denizli'ye dönen hırsızlar, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ne gittiler.

    Dükkanı da soydular

    Mahallede bir elbise dükkanını takibe alan hırsızlar, uygun zamanda dükkana girererek değeri yaklaşık 50 bin TL olan elbiseleri çalıp kayıplara karıştlar.

    Denizli de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi #1

    Ekipler harekete geçti

    İki kentte de hırsızlık yapan şahıslar, dükkan sahibinin ihbarı üzerine Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

    Denizli’de çaldıkları araçla iş yeri soyan hırsızlar pes dedirtti VİDEO


    Denizli de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi #2

    Yüzlerini kıyafetlerle kapattılar

    Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin yakalanmamak için yüzlerini kıyafetle kapattığı görüldü.

    Denizli de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi #3

    Yakalandılar

    JASAT ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı ve hırsızlar yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

    Denizli de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi #4

    Şüphelilerin çok fazla suç kayıtları var

    İHA'nın haberine göre; yapılan sorgulamadan G.U.’nun 9, C.K.’nin 50, Y.C.’nin ise 14 tane suç kaydı olduğu ortaya çıkarken 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Denizli de dükkan soyan hırsızlar, çaldıkları elbiselerle yüzlerini gizledi #5


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