Denizli'de durakta beklerken üstünden tır geçen çocuk kurtuldu

Kontrolden çıkan tırın, durakta beklediği sırada üstünden geçmesiyle birlikte yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kazayı hafif yaralı atlattı.

Aydın- Denizli kara yolu, Duacılı Mahallesi yakınlarında, geçen 4 Ağustos'ta, Güven Eroğlu yönetimindeki 45 AFY 828 plakalı tır kontrolden çıktı.

Şoförü uyuduğu sanılan Aydın'dan Denizli yönüne giden tır, önce yolun sağındaki bekleyen bir otomobil ile yolcu alan bir minibüse ardından da refüjdeki ağaçlara çarpıp, otobüs durağına daldı.

TIRIN ALTINDA KALDI

Bu sırada durakta bekleyen ve aracın altında kalan 14 yaşındaki Rahmi Erdoğan, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Tırın üzerine geldiğini fark ettiğini ancak kaçamadığını belirten Erdoğan, kaza anında beline çarpan bir demir parçasıyla yere düştü.

MARKETE SIĞINDI

Tırın üzerinden atlayarak geçmesinin ardından ayağa kalkan Erdoğan, seke seke yolun karşısındaki yaklaşık 5 metre ilerdeki markete sığındı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza anları yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kazada, otomobil ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından direksiyon başında uyuduğu sanılan tır şoförü gözaltına alındı. Tır şoförü, jandarmadaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ÖLÜMDEN MUCİZE ESERİ KURTULDUM"

Kazayla ilgili soruşturma sürerken evinde dinlenen Rahmi Eroğlu, çok korktuğunu bir an öleceği zannettiğini belirtip, "Şehir merkezine gezmeye gitmek için otobüs durağında bekliyordum. Tırın otomobil ile minibüse çarptığını ardından da üzerime geldiğini görünce kaçmak istedim. Ancak bir demir belime çarptı yere düştüm. Tır üzerimden geçti. Hemen ayağa kalkıp, karşıdaki markete sığındım. Ölümden mucize eseri kurtuldum. Sadece belime çarpan demir nedeniyle belimde incinme oldu." dedi.





















