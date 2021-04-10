Denizli'de durdurulan araçtan 19 bin 826 uyuşturucu hap çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir girişinde içi uyuşturucu dolu araca geçit vermedi.

Denizli'de ihbar üzerine durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları hafif ticari aracı, şehir girişinde durdurdu. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik arama köpeği Jibby'nin de katıldığı aramada, 19 bin 826 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, uyuşturucu ticareti suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.