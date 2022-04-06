Denizli’de ehliyet sınavındaki kopya düzeneğinden, 78 cihaz çıktı

Arkadaşlarıyla kopya düzeneği kurup sınava giren şahıslar, gözetmenler tarafından fark edildi. Kopya çektiği belirlenen 4 şüphelinin üzerinden 78 cihaz çıktı.

Denizli’de, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı’nda ele geçirilen kopya düzeneğinden 78 cihaz çıktı.

Hem giysilerine hem vücutlarına yerleştirdikleri düzeneklerle kopya çekmeye çalışan şüphelileri, sınavda görevli olan gözetmenler yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle birlikte sınavda kopya çektiği tespit edilen toplam 4 kişiyi yakaladı.

Vücutlarına WiFi cihazı yerleştirdiler

Şüphelilerin vücutlarına WiFi cihazı, giysilerinin üzerine ise kamera yerleştirdikleri belirlendi. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilenler

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise şöyle:

17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme.

Aynı suçtan çok sayıda kayıtları çıktı

Daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.