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- Denizli'de ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
Denizli'de ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
Kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanan 16 yaşındaki Ramazan Güngören, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
- DHA
- 08.08.2021 - 16:41
Dün saat 21.00 sıralarında Denizli'nin Kale ilçesindeki Uluçam Mahallesi yakınlarında ehliyetsiz ve kasksız Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngören, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.