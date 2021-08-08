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    Denizli'de ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü

    Kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanan 16 yaşındaki Ramazan Güngören, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 16:41
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    Denizli'de ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü

    Dün saat 21.00 sıralarında Denizli'nin Kale ilçesindeki Uluçam Mahallesi yakınlarında ehliyetsiz ve kasksız Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngören, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü #1

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