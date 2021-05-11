Denizli'de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı

Ekmek yapılan evde çıkan kıvılcımlar sonucunda ev ve samanlık alevlere teslim oldu. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangının sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Altındere Mahallesi'nde Erkan Güven ile annesi Gülsüm Güven, iki katlı evlerinin zemin katında bulunan ocakta ekmek yapmaya başladı.

Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 9 yangın söndürme aracı ve 18 personel ile yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki saman deposu kül oldu. Erkan Güven, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.





































