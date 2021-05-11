Euro
10.075
-0.12%
Dolar
8.2967
0.2%
Altın
489.87
0.15%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
473.562
0.48%
EXEN Coin
35.26
2.67%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Denizli'de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı

    Ekmek yapılan evde çıkan kıvılcımlar sonucunda ev ve samanlık alevlere teslim oldu. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangının sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı

    Saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Altındere Mahallesi'nde Erkan Güven ile annesi Gülsüm Güven, iki katlı evlerinin zemin katında bulunan ocakta ekmek yapmaya başladı.

    Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

    2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 9 yangın söndürme aracı ve 18 personel ile yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki saman deposu kül oldu. Erkan Güven, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #1

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #2

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #3

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #4

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #5

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #6

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #7

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #8

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #9

    Denizli de ekmek yapan kadının evi ve saman deposu yandı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir