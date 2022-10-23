Gayrimenkul ofisine hırsızlık için giren şahıs gözüne kestirdiği otomobili çaldı, 2 metre uzunluğunda mısır tarlasına bırakıp kaçarken ekipler yakaladı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Tefide Madenoğlu’na ait gayrimenkul ofisine hırsız girdi. Hırsız, iş yerinde olan 2 adet dizüstü bilgisayarı çalarken tam kaçtığı esnada masada duran araba anahtarını fark etti.

Ofisteki anahtarı alıp arabayı çaldı

Gözüne kestirdiği anahtar ile iş yerinin önünde park halinde otomobili çalıştıran hırsız, araç ve çaldığı bilgisayarlarla kaçtı.

Emlakçıda meydana gelen bilgisayar ve otomobil hırsızını yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları özverili çalışma sonucu failin kimliğini tespit etti.

Denizli'de emlakçıdan çaldığı otomobili mısır tarlasına bırakıp kaçtı ViDEO

Çaldığı aracı mısır tarlasının içine bıraktı

23 yaşındaki şüpheli Ferdi B., yakalanmamak için çaldığı aracı bir mısır tarlasına doğru sürdü ve otomobili 2 metre uzunluğundaki mısırların arasına terk ederek kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı

İHA'nın haberine göre, hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve otomobil sahibine teslim edildi.

Yapılan kimlik incelemesinde toplamda 12 suç kaydı olduğu tespit edilen Ferdi B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.