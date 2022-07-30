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    Denizli'de Emniyet'in lojistik deposunda yangın çıktı

    Merkezefendi'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda çıkan yangına İtfaiye ve TOMA'larla müdahale sürüyor.
    • 30.07.2022 - 12:00
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    Denizli'de Emniyet'in lojistik deposunda yangın çıktı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi.

    İtfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor

    Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.

    Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

    Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Denizli de Emniyet in lojistik deposunda yangın çıktı #1

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    Denizli de Emniyet in lojistik deposunda yangın çıktı #4

    Denizli de Emniyet in lojistik deposunda yangın çıktı #5

    Denizli de Emniyet in lojistik deposunda yangın çıktı #6

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    Denizli de Emniyet in lojistik deposunda yangın çıktı #10


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