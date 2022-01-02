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- Denizli’de en son mezarlıkta görülen genç aranıyor
Denizli’de en son mezarlıkta görülen genç aranıyor
Fırında çalışan 25 yaşındaki gençten ailesi haber alamıyor. 3 gün önce ortadan kaybolan ve en son mezarlıkta görülen genci arama çalışmalarına devam ediliyor.
- İHA
- 02.01.2022 - 13:33
Denizli’nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ve babasıyla beraber fırında çalışan 25 yaşındaki Ali Rıza Süren’e ailesi saatler geçmesine rağmen ulaşamadı.
Dışarıya çıkarak çevrede Süren’i arayan ailesi, onun en son Yeni Mahalle’de bulunan mezarlıkta görüldüğünü öğrendi.
3 GÜNDÜR HABER YOK
O bölgede aramalara yoğunlaşan aile, 3 gün geçmesine rağmen Süren’den haber alamadı.
Ekiplere kayıp başvurusunda bulunan aile, arama çalışmalarına devam ediyor.