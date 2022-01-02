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Denizli’de en son mezarlıkta görülen genç aranıyor

Denizli’de en son mezarlıkta görülen genç aranıyor

Fırında çalışan 25 yaşındaki gençten ailesi haber alamıyor. 3 gün önce ortadan kaybolan ve en son mezarlıkta görülen genci arama çalışmalarına devam ediliyor.