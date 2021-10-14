Denizli’de erkek arkadaşını ezerek öldürdü

Birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının yalanını, güvenlik kamerası ortaya çıkarttı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), Dilek D. (34) idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları Zeytinköy Mahallesi’ndeki apart dairesine geldi.

Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Avcı’nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

CİNAYET BÜRO ŞÜPHELENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D’nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.

FARK ETMEDİM DEDİ, KAMERALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Alkolün etkisiyle ifade veren Dilek D’nin, erkek arkadaşı olan Murat Avcı ile kavga ettiği, olay anında da Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.