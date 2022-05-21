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    Denizli'de 'escort' şebekesinin 11 üyesi tutuklandı

    İnternet sitelerine ‘escort’ adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 23 üyesi, kıskıvrak yakalandı. 11 üyesi tutuklanan şebekenin adreslerinde, çok sayıda ürün ele geçirildi.
    • 21.05.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 10:33
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    Denizli'de 'escort' şebekesinin 11 üyesi tutuklandı

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine “escort” adı altında ilanlar veren kişilere yönelik soruşturma başlattı.

    Ülke genelinde başlayan soruşturmada; yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup, buluşma vaadiyle bildirdikleri banka hesaplarına para havaleleri yapılmasını sağlayan ve bu şekilde dolandırıcılık yapan 23 üye yakalandı.

    Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

    Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda ürün ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin suçta kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

    Denizli de escort şebekesinin 11 üyesi tutuklandı #1

    Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı.

    Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

    Denizli de escort şebekesinin 11 üyesi tutuklandı #2

    Denizli de escort şebekesinin 11 üyesi tutuklandı #3

    Denizli de escort şebekesinin 11 üyesi tutuklandı #4


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