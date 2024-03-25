Denizli'de eşi ile eski çalışanını silahla yaralayan koca tutuklandı Takip ettiği eşi Ümmü Gökçe (48) ile yanındaki arkadaşı Mehmet Yılmaz'ı (28) tabancayla vurarak yaralayan Mehmet Gökçe (50), tutuklandı.

DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Sevindik Mahallesi, Eskihisar Parkı'nda Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Gökçe, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü Gökçe'yi takip etti.

Gökçe, eşi Ümmü Gökçe'nin eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın otomobiline bindiğini gördü.

Eşiyle eski çalışanını birlikte gördü

Yanlarına giden Mehmet Gökçe ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökçe, yanındaki tabancayla Mehmet Yılmaz'ı boynundan, eşi Ümmü Gökçe'yi ise karnından vurdu.

Gökçe, olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ümmü Gökçe ile Mehmet Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümmü Gökçe'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Mehmet Yılmaz'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi.

Tutuklandı: Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim

Polise teslim olan Mehmet Gökçe, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Mehmet Gökçe'nin polisteki ifadesinde, "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim. Eşimi, Mehmet Yılmaz ile otomobilde gördüm. Yılmaz ile aramızda tartışma çıktı tartışırken bana saldırınca olay gerçekleşti." dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)