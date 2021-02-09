Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Tartıştığı eşi tarafından omuz ve sırt bölgesinden bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırılırken; hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cani kocanın ise polise teslim olduğu öğrenildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde ikamet eden ve iddiaya göre psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Naci B. (55), eşi Vahide B. (53) ile tartışmaya başladı.

Eşinin kendisine ihanet ettiğini öne süren Naci B., çekmeceden aldığı bıçakla kadına saldırdı. Cani koca, Vahide B.'yi omzundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Olaya şahit olan gelin çocuklarını yanına alarak kendini dışarıya atarken, kaçmaya çalışan Vahide B. ise aldığı bıçak darbelerine dayanamayarak yere düştü.

Gelininin yardım çığlıkları üzerine Naci B. kaçarken, komşular polise ihbarda bulundu.

AĞIR YARALANDI

Yaralı kadına yardım etmek isteyen komşuları, kapı camını kırarak eve girdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede saldırgan eşi ararken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vahide B. ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Naci B. de daha sonra Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

DAHA ÖNCE DE YAPTI

Olay yerine gelen çiftin çocukları, babalarının daha önce de aynı iddialar ile birçok kez saldırıda bulunduğunu dile getirdi.

Görgü şahidi gelin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Vahide B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.