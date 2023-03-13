Denizli'de eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi Denizli'de 15 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi tarafından öldürülen anne, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kadın daha eşi tarafından vahşice öldürüldü..

Bu kez adres Denizli..

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hıdır Tutal, kızı B.T.’nin yanında 2 çocuğunun annesi olan eşi 47 yaşındaki Arzu Tutal’ı defalarca ateş ederek öldürdü.

Anne hayatını kaybetti

Kızını dışarı çıkarıp kapıyı kilitleyen baba, polis geldiği anda aynı silahla başına ateş ederek kendini ağır yaraladı. İtfaiye tarafından kapının açılması sonrası, annenin hayatını kaybettiği belirlendi, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk ise sinir krizi geçirdi

Olaya şahit olan kız çocuğu ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğun ifadesi, pedagog eşliğinde alındı.

2 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin ardından annenin cansız bedeni, yakınları tarafından alındı. Sonrasında Arzu Tutal, Günel ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi.

Özel bir hastaneye sevk edilen ve ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan babanın hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.