Denizli'de eşi tarafından öldürülen İrem'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Denizli'de eşi tarafından öldürülen İrem'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Henüz 18 yaşındayken eşi tarafından 5 kurşunla vurularak öldürülen İrem'in cansız bedeni, gözyaşları içinde toprağa verildi. İrem'in annesi, "Daha çiçekti, çiçeğimi soldurdular" diyerek gözyaşı döktü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta, evli ve 1 çocuk annesi İrem Evren (18), eşi tarafından 5 kurşunla öldürüldü.

İrem Evren’in ölümünün ardında, Ekim 2021’de aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvurduğu, tedbir kararı alınmasından 3 gün sonra ise şikayetinden vazgeçtiği ve tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

Evren için Kayıhan Mezarlığı’nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi.

İHA’nın haberine göre; İrem Evren’in annesi Hanım Gököz, cenaze namazı kılındığı esnada bayılarak yere yığıldı.

“Kanun bıraksa ben bırakmam”

Dayı Mehmet Çetindalan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Az sayıda katılımın gerçekleştiği törende namazın ardından İrem Evren'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Tam o esnada mezara yatan dayı Çetindalan, yeğeninin mezarına uzanarak, "Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam, onlardan 5 kişinin canını alırım, öldürürüm onları. Onları gömerim.” dedi.

Denizli'de eşi tarafından öldürülen İrem'in cenazesinde gözyaşları sel oldu VİDEO



"Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular”

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için acılı ailenin ikameti ve cenaze töreni boyunca önlem alan güvenlik güçleri, İrem'in öfkeli yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Annenin, "Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular." sözleri, boğazları düğümledi.

18 yaşındaki İrem’den geriye ise, sosyal medya hesabından ailesine gönderdiği gülümsediği videoları ve bebeği Hazal ile çektiği görüntüler kaldı.