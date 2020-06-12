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Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Cinnet getirdiği belirlenen şahıs, önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Ekiplerin, incelemesi sürüyor.