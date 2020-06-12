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- Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
Cinnet getirdiği belirlenen şahıs, önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Ekiplerin, incelemesi sürüyor.
- DHA
- 12.06.2020 - 11:51
Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.
İNCELEME SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.