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    Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

    Cinnet getirdiği belirlenen şahıs, önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Ekiplerin, incelemesi sürüyor.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 11:51
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    Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

    Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

    Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

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