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Denizli'de eşine bıçak çeken kocayı, esnaf durdurdu

Denizli'de eşine bıçak çeken kocayı, esnaf durdurdu

Denizli'de hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızını almak isteyen koca, engel olan eşini bıçakla tehdit etti.