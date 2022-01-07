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    Denizli'de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı

    Eşini mutfaktan çıktığı anda yanında bulundurduğu tüfekle öldüren cani koca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:52
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    Denizli'de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde yaşanan olayda,74 yaşındaki Cafer Gülkaya, mutfaktan çıkan eşi Safiye Gülkaya'ya (69) yanında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş etti.

    AV TÜFEĞİYLE EŞİNİ VURDU

    Saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği Safiye Gülkaya kanlar içince yere yığıldı.

    Acımasız koca Cafer Gülkaya ise durumu oğlu Ferhat Gülkaya’ya söyledi.

    Haberi alan oğul 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı.

    Durumu öğrenen yaşlı çiftin kızı ve oğulları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, savcının incelemeleri ardından Safiye Gülkaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yapılan işlemlerin ardından acımasız koca, ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.Cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderildi.

    Denizli de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı #1

    Denizli de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı #2

    Denizli de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı #3

    Denizli de eşini öldüren yaşlı adam tutuklandı #4


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