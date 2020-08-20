Dolar
7.3422
0.7353%
Euro
8.6867
0.5591%
Altın
1931.96
0.1955%
Borsa
1122.17
-0.2258%
G. Altın
456.851
0.957%
Bitcoin
86664.32
1.0146%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Denizli'de eşini bıçaklayan şahıs yakalandı

    Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan böbrek hastası eski eşi Naime Caylan'ı karnından bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Rıza K., adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 16:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de eşini bıçaklayan şahıs yakalandı

     

    Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan ile Ali Rıza K., 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti.

    Caylan, bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi.

    Haftada 3 kez diyalize giren Caylan, dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti.

    Denizli de eşini bıçaklayan şahıs yakalandı #1

    BIÇAKLA SALDIRIP AĞIR YARALADI

    Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Caylan, Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Caylan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.

    Denizli de eşini bıçaklayan şahıs yakalandı #2

    "NAMUS DAVASI"

    Ali Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.

    Eski kocanın polisteki ifadesinde ise Caylan'ın başkaları ile mesajlaştığını, cep telefonuna kadın isimleriyle kayıtlı olan numaraları aradığında karşısına erkeklerin çıktığını iddia ederek, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Denizli de eşini bıçaklayan şahıs yakalandı #3

    Görüş Bildir