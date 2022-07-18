Denizli’de eşini öldüren koca kaynanasını suçladı

Yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 5 el ateş ederek öldüren koca, 40 gün sonra teslim oldu. Katil kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” dediği öğrenildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta ikamet eden evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında geçtiğimiz 7 Haziran günü kavga çıktı.

Kavga sırasında genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Şikayetinden vazgeçti

2021 Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

40 gün sonra teslim oldu

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ferhat Evren, 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu.

Karakola götürülen Evren, işlemlerin ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

“Katil kaynanam, ben değilim”

Sevk edileceği esnada Evren’e “Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?” soruları yöneltildi.

Katil zanlısı koca, “Katil kaynanam, ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun.” dedi.

“Benim ciğerimi yaktı, 3 çocuğumu öldürdü”

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren ise “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah’ın adaletine sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü.” dedi.

Geriye mutlu görüntüler kaldı

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı.

Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar görüntülerde yer aldı.

Evren’in eşine, “Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim” dediği duyuldu.