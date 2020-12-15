Denizli'de eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Muhammet K., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlu Sinan M.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çocuk babası 42 yaşındaki Muhammet K. ile dayısını oğlu 35 yaşındaki Sinan M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Muhammet K., kendisi gibi bir çocuk babası olan Sinan M.'yi karnından ve omzundan tabancayla yaraladı.

Olayın ardından Muhammet K. kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"EŞİMLE İLİŞKİSİ VAR"

Olayın ardından kaçan Muhammet K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım." dediği öğrenildi.









