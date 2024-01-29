Denizli'de eşiyle tartıştı: Öfkelenince kapıya kurşun yağdırdı Tartıştığı eşinin kapısına dayanan Süleyman Y., öfkeden kapıya kurşun yağdırdı. Eşinin ihbarı sonrası bölgeden kaçan öfkeli kocanın 30 suçtan kaydı çıktı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Süleyman Y. isimli şahıs, eşiyle tartışmaya başladı.

Siteler Mahallesi'nde oturan eşinin kapısına giden ve tartışmayı sürdüren Süleyman Y., yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı.

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak kaçan Süleyman Y. için arama çalışması başlatıldı.

Mahsur kalan aile kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti.

Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı, itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın, olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Şahsın, farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)