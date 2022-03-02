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    Denizli'de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başkasıyla evlenen eski eşini öldürüp 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 21:46
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    Denizli'de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana gelen olayda; daha önce 2 kez evlenip boşandığı Ebubekir Karakurt (39) tarafından sürekli taciz edilen Fatma Çetin (32), boğularak öldürüldükten sonra olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinin zirvesindeki Kefe Yaylasındaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

    ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tekstil işçisi Mehmet Çetin’in, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin’i evde bulamayıp evin de dağınık olmasından şüphe duyarak ihbarda bulunması sonucu ortaya çıkan olay sonrası, Fatma Çetin’in eski eşi Ebubekir Karakurt gözaltına aldı.

    SUÇUNU KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

    Suçunu çapraz sorgu sonucu kabul eden zanlı Ebubekir Karakurt, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakurt burada 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı #1

    Denizli de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı #2

    Denizli de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı #3

    Denizli de eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı #4


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