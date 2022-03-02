Denizli’de, eski eşini boğup ormana gömdü

Fatma Çetin isimli kadın, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ebubekir Karakurt tarafından evinde boğularak öldürüldü. Kadının cesedi, ormanlık alanda, çuvalın içerisinde battaniyeye sarılmış halde bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i (39)bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan (39) boşandığı öğrenildi. Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığı ve tartıştıkları öğrenildi.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi.

Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

GÖMDÜĞÜ YERİ POLİSE GÖSTERDİ

Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.

Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi.

Denizli'de boğarak öldürdüğü eski eşini ormana gömdü VİDEO



CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.