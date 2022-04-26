Denizli’de eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü: Müebbet istendi

Eski eşini 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak pompalı tüfekle öldüren cani koca hakkında müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında, erteleme kararı çıktı.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki Fatma Kovan, eski eşi Osman A. tarafından 6 Mart 2021 tarihinde çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Tutuklu Osman A. hakkında “kasten öldürme”den müebbet hapis cezasıyla açılan davanın ikinci duruşması, Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savunma yaptı

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve kardeşi Muzaffer Kovan katıldı.

Savunma yapan Osman A.’nın ardından tanıklar da dinlendi.

Çocuğun ifadesi alınacak

Cinayetin yaşandığı an olay yerinde bulunan 8 yaşındaki çocuğun, psikolog eşliğinde dinlenmesi için Osman A.’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme hakimi, davayı 24 Mayıs 2022 tarihine erteledi.

“Pişman olduğundan hiç bahsetmedi”

İHA’da yer alan habere göre çocukların gözü önünde olayın gerçekleştiğini ve evin içinde de tartışmanın meydana geldiğini belirten baba Merol Kovan, “Mahkememiz 24 Mayıs 2022’ye ertelendi ve karşı tarafın en ağır ceza almasını ben canı gönülden Türk milleti adına adaletten bekliyorum. Kızım bir süre önce 2020 yılında ayrılmıştı fakat sanık ailesiyle ve küçük oğluyla tehdit etti.

Kızımı plan kurup, hunharca elini bağlayarak ailesinin gözü önünde öldürmüştür. Önce içeride kavga etmişler sonra kızımın, saçını yolarak dışarıya çıkartmış. Elini kolunu bağlıyor ve arkasından yakın mesafeden öldürüyor. Çocuğunun gözü önünde meydana geliyor olay. Sanık içeriden kurtulabilmek için her türlü yalan beyanda bulundu. Pişman olduğundan hiç bahsetmedi.” dedi.

“Katilin elinden çocuğumu kurtardım”

8 yaşındaki torununa kendisinin baktığını ve katilin en ağır cezasını almasını istediğini söyleyen anne Seval Kovan ise “Bir acılı anne, evladını kaybetmiş anne olarak adaletin böyle cinayetlerde en ağır cezayı vermesini istiyorum. Acılı aile olduğumuz için 'Kadın cinayetleri artık son bulsun, bitsin' diyorum. Başka annelerin de canı yanmasın istiyorum.

İçerideki pisliğin en ağır cezayı almasını istiyorum. Torunum bende kalıyor zaten. Ben büyüttüm, benim yanımda kaldı. Bu pisliğin kendi ailesi bakmadı çocuğa. Annesini şu anda hangi evlat özlemez ki? 8 yaşında ve ben onu annesi gibi koynumda besliyorum. Katilin elinden çocuğumu kurtardım.” ifadelerini kullandı.

“Çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır”

Olayın gerçekleştiği anda 6 yaşında olan çocuğun dinlenmesinin ardından gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını belirten avukat Melike İlknur Yurttürk de “Şu anda müşterek çocuğun dinlemesi ile ilgili hazırlık mahkemece yapılıyor. Maalesef davaya konu olayımız henüz 6 yaşındaki müşterek çocuğun gözleri önünde meydana gelmiştir. Bu sebeple olayda hukuki anlamda da tanık sıfatı bulunuyor.

Çocuğun bu tanıklığı yaparken en az zarara maruz kalması, en az travmayla atlatması için gerekli hukuki hazırlıklar tamamlandıktan sonra 24 Mayıs 2022 tarihinde biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Bir sonraki celsede çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Mahkemenin bu konuda en adaletli kararını vereceğine olan inancımız tamdır. Sonuna kadar da takip etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.