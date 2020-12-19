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- Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı
Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı
- DHA
- 19.12.2020 - 16:26
- Güncelleme : 19.12.2020 - 16:35
Denizli'de birlikte yaşadığı Ramazan Y. tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Raziye Saruhan, eski eşi Mehmet K.'nin yanına sığındı.
Yine iddiaya göre Mehmet K., yanına gelen Saruhan'ı Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki oto tamir dükkanında alıkoydu.
POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Saruhan kapısı kilitlenip, kepengi indirilen iş yerinde tek başına 24 saat geçirdi. Telefonunun şarjı biten Saruhan, uzun süre kimseye haber veremedi. Daha sonra iş yerinde bulduğu cihazla telefonunu şarj etmeyi başaran Saruhan, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak, iş yerinin kepengini açtı. Alıkoyulduğu iş yerinden saat 23.30'da kurtarılan Saruhan, polis merkezine götürüldü.
Mehmet K. aranırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.