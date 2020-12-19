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    Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı

    Sevgilisinden şiddet görünce sığındığı eski eşi tarafından oto tamirhanesinde 24 saat alıkoyulan Raziye Saruhan, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 16:26
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 16:35
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    Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı

    Denizli'de birlikte yaşadığı Ramazan Y. tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Raziye Saruhan, eski eşi Mehmet K.'nin yanına sığındı.

    Yine iddiaya göre Mehmet K., yanına gelen Saruhan'ı Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki oto tamir dükkanında alıkoydu.

    POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Saruhan kapısı kilitlenip, kepengi indirilen iş yerinde tek başına 24 saat geçirdi. Telefonunun şarjı biten Saruhan, uzun süre kimseye haber veremedi. Daha sonra iş yerinde bulduğu cihazla telefonunu şarj etmeyi başaran Saruhan, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    Denizli'de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak, iş yerinin kepengini açtı. Alıkoyulduğu iş yerinden saat 23.30'da kurtarılan Saruhan, polis merkezine götürüldü.

    Mehmet K. aranırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Denizli de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı #1

    Denizli de eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı #2

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