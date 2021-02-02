Denizli'de eski sevgili, erkek arkadaşının evini yakmaya çalıştı

Denizli’de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evine gelerek taş ile saldırdı. Öfkesini alamayan genç kız, evi kundaklamaya çalışırken komşuların dışarı çıkmasıyla kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süre önce sevgili olan S.E. ve Mustafa Tekin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı.

Ayrılmanın acısını atlatamayan takıntılı eski sevgili, bazı dönemlerde ayrıldığı sevgilisi evine gelerek camları kırdığı öğrenildi.

EVİ TAŞLADI

Gece saatlerinde ise yine ailenin evine gelen takıntılı eski sevgili, eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise uykuda olduğu sırada sesleri duyarak uyandı.

EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, çareyi polis ekiplerine ihbarda bulunarak aradı. O sırada öfkesini alamayan genç kız, yanında getirdiği yanıcı madde ile dolu şişeyi yakarak evin kapısına attı.

Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise alevleri görerek, söndürmek için kapıya yöneldi. Komşuları gören genç kız ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler ise çevrede takıntılı eski sevgiliyi arama çalışmaları başlattı.

Şikayetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

"KEŞKE İNSAN OLSAYDI DA OĞLUMA ALSAYDIM"

Uyku sırasında gürültüye uyandığını korkudan dışarı çıkamadığını belirten anne Zeynep Tekin, “Tam uykuya dalacağım sırada bir gümbürtü duydum. Uyku sersemi uyandığımda birini bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Sanki ev yıkılıyordu, öyle çok bağırdı ki dediklerini de anlayamadım. Korkumdan dışarıya çıkamadım. Evi yakmaya çalışmış. Ben onu görmedim. Korkumdan polisler gelene kadar dışarıya çıkmadım. Kız çok tehlikeli çok terbiyesiz. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Oğlumla arkadaştı. Oğlum bıraktı diye yapıyor. Benim oğlum öyle olduğunu öğrenince iyice uzaklaştı. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım.” dedi.













