Denizli’de eskimiş banknotlardan sahte para yapan şahıslar yakalandı

Döviz bürolarından eskimiş banknotları alarak güvenlik uyarılarını yaptıkları sahte paralara geçiren şahıslar, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Denizli’de, her türlü sahtecilik suçunu işleyen şüpheli ve organizasyonların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelindeki çalışmalar kapsamında döviz bürolarındaki eskimiş ve kullanılamayacak durumda olan yabancı paraların alındığını belirledi.

Yabancı ülkelere ait para birimleri olan banknotlar üzerinde onarım yapan şahısların, hasar görmüş gerçek paralar üzerinde bulunan güvenlik uyarılarını sahte paralara yerleştirdiği, kontrol cihazlarından geçecek şekilde sahte para yaptıkları ortaya çıkarıldı.

ŞAHISLAR TAKİBE ALINDI

Piyasaya sahte para sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için ekipler harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda, şahıslar Denizli sınırlarına girdiği anda KOM ekipleri tarafından takibe alındı.

Şüpheli araç durdurularak içerisindeki 2 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 56 adet 1000 Somu (Özbek para birimi), 25 adet 200 Euro, 25 adet 50 Euro, 13 adet 100 ABD Doları, 12 adet 20 ABD Doları, 7 adet 100 Manat (Azeri para birimi), 5 adet 1 ABD Doları, 1 adet 2 ABD Doları olmak üzere piyasa değeri 83 bin lira olan toplam 144 adet sahte olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

Ayrıca, banknotlar üzerinde değişiklik yapmada kullanılan 1 adet maket bıçağı, 8 adet boyama kalemi, 2 adet milimetrik ölçüm cetveli bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

2 şüpheli ‘Parada Sahtecilik’ suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.