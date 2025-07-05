Denizli'de eskort ilanıyla 11 milyon dolandıran 17 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, internet sitesi üzerinden sahte eskort ilanları aracılığıyla dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu 35 müştekiye ulaşılırken 5'i kadın, 22 dolandırıcılık örgütü üyesinin kimlik ve adresi tespit edildi.

OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, banka hesap hareketleri ve kamera kayıtları, dijital materyal ve istihbari çalışmalar ile geniş kapsamlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde yeterli bilgi ve delile ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

11 MİLYON 120 BİN TL DOLANDIRDILAR

Şüpheli şahısların, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, yurt dışındaki örgüt liderinin, Denizli'deki yöneticilere talimat vererek hiyerarşik yapı içinde örgütü yönettiği, Denizli merkezli olarak 4 ilde kiralanan lüks villalarda çağrı merkezi faaliyet gösterdikleri ve 35 mağdurdan toplam 11 milyon 120 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda ekibin katılımıyla Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, suç örgütünün 5'i kadın 22 üyesi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve çağrı merkezi olarak kullanılan lüks villalarda yapılan aramalarda 97 adet cep telefonu, 154 adet GSM hattı, 4 adet laptop bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 3 adet hafıza kartı, 7 adet flash bellek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet tabanca fişeği ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesine sevk edilen 22 şüpheliden 17'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık', 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.