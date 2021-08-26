Denizli’de ev arkadaşını öldürüp, intihar etti

Ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaş arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay’a ateş ederek öldürdü.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına “çok üzgün olduğunu ve intihar edeceğine” dair bir mesaj attı.

Daha sonra apart daireden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

(Ömer Erbay)

KAPI AÇILMAYINCA, PENCEREDEN GİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

(Okan Oruç)

ÖLDÜRDÜ, SONRASINDA İNTİHAR ETTİ

Yapılan ilk incelemede Okan Oruç’un, ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.