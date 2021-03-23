Denizli'de evi terk eden eşini öldürdü

Denizli'de evi terk eden eşini öldürdü

Pamukkale ilçesinde eşiyle aralarındaki tartışma sonrası evi terk eden kadın, kızının yanına yerleşti. Karısının bulunduğu apartmana gelen eş, üst daireden kızının dairesine atlayarak eşini öldürdü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olayda, Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz’ın evine yerleşti.

Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi.

İP SARKITARAK DAİREYE GİRDİ

O sırada boş dairedeki camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz’ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.

Denizli'de evi terk eden eşini öldürdü İZLE











"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10’nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı.

O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diye bağırdı. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti.





HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Acılı aile üyeleri birbirlerini suçladı.





"KARDEŞİMİ KORUYAMADIN MI?"

Olayın ardından acılı haberi duyan Meral Sivrikaya’nın oğlu ve dayıları arasında tartışma çıktı. Kardeşler, yeğenlerini suçlayarak “Kardeşimi koruyamadın mı?” şeklinde tepki gösterirken acılı evlat ise dayılarına saldırdı.

Yaşanan arbede polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesi ile son buldu. Cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



