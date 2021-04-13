Denizli’de evi yanan şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu

Evi yandıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahıs, ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Sami Değirmenci’ye ait evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevlere teslim olan evin içinde söndürme çalışmalarının ardından kimse bulunamadı.

Alaattin Göleti isimli bir şahıs, ormanlık alan bir erkek cesedi ile karşılaşınca durumu ekiplere haber verdi.

SİLAHLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğunu belirledi.

Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci'ye ait olduğu belirlendi.

Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.