Denizli'de evinin terasında maganda kurşunun hedefi oldu

Denizli'de evinin terasında maganda kurşunun hedefi oldu

Magandaların silahından çıkan yorgun mermi, doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıkan 12 yaşındaki çocuğu ölümden döndürdü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 6. sınıf öğrencisi Adem A. Ö. (12), doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıktı.

TERASA ÇIKAN ÇOCUĞA, MAGANDALARIN KURŞUNU İSABET ETTİ

Burada oynamaya başlayan Adem A. Ö.’ye maganda kurşunu isabet etti. Karın kısmından yaralanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, sesler üzerine ailesi terasa çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri Adem A. Ö.’nün kıyafetinden çıkan mermide çalışmalarını gerçekleştirirken, magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan Adem A. Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.