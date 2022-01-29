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- Denizli'de evinin terasında maganda kurşunun hedefi oldu
Denizli'de evinin terasında maganda kurşunun hedefi oldu
- İHA
- 29.01.2022 - 17:15
- Güncelleme : 29.01.2022 - 17:16
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 6. sınıf öğrencisi Adem A. Ö. (12), doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıktı.
TERASA ÇIKAN ÇOCUĞA, MAGANDALARIN KURŞUNU İSABET ETTİ
Burada oynamaya başlayan Adem A. Ö.’ye maganda kurşunu isabet etti. Karın kısmından yaralanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, sesler üzerine ailesi terasa çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olay Yeri İnceleme ekipleri Adem A. Ö.’nün kıyafetinden çıkan mermide çalışmalarını gerçekleştirirken, magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan Adem A. Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.