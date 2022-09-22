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- Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama
Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama
Kale Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Zabıta Sami D., tutuklandı.
- 22.09.2022 - 09:00
- Güncelleme : 22.09.2022 - 10:14
Denizli'nin Kale ilçesinde "pes" dedirten bir olay meydana geldi.
Kale Belediyesi'nde zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. (45) isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı.
Cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi.
DHA'nın haberine göre; P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu.
Tutuklandı
Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı.
Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.