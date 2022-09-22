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    Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama

    Kale Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Zabıta Sami D., tutuklandı.
    • 22.09.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:14
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    Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama

    Denizli'nin Kale ilçesinde "pes" dedirten bir olay meydana geldi.

    Kale Belediyesi'nde zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. (45) isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı.

    Cinsel organının fotoğrafını gönderdi

    Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

    DHA'nın haberine göre; P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu.

    Tutuklandı

    Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı.

    Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama #1

    Denizli de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama #2

    Denizli de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama #3


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