Haberler

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama

Denizli'de evli olan mesai arkadaşını taciz eden zabıtaya tutuklama

Kale Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Zabıta Sami D., tutuklandı.